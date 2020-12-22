Mağusa Hastanesinde test kiti sorunu yok

Mağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Kalfaoğlu, Mağusa’daki durumun kontrol altında olduğunu ve paniğe gerek olmadığını söyledi.

Kıbrıs Web TV'de yayınlanan ve Hüseyin Ekmekçi'nin sunduğu Günaydın Haber Kıbrıs programına konuk olan Kalfaoğlu, pandeminin başladığı andan itibaren Mağusa’daki en çok vakanın bu dönemde çıktığını ancak durumun korkulacak bir düzeyde olmadığını belirtti.

Okullara yapılan PCR test sonuçlarının tümünün negatif çıktığını anlatan başhekim, “Paniğe gerek yok. Okulların dün panikle kapatılması doğru olmadı. Biz okulların tümünü tarayabilecek durumdayız. Ekor’un tümünü taradık. Sosyal mesafe maske ve hijyene dikkat etmeye devam etmeyiz. Test için hastane önünde yığılmaya gerek yok. Herkese PCR testi yapacak durumdayız. Elimizde 5 bin adet Kore kiti bin (1000) adet de Türkiye’den gelen test kiti bulunmaktadır. Perşembe günü 10 bin adet daha kit hastaneye gelecek. Kit sıkıntısı gibi bir durum yok. Pandemiyle mücadele için elimizde her türlü imkan var” dedi.

Kalfaoğlu, PCR testinde randevu sistemine geçtiklerini belirterek, herkese test yapabilecekleri durumda olduklarını ve 24 saat görev başında olduklarını dile getirdi.

Bu habere tepkiniz:



22/12/2020 10:04