Mağusa İkinci Kentsel Mobilya Tasarım Fikir Yarışması tamamlandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü ve Gazimağusa Belediyesi iş birliğinde gerçekleşen İkinci Kentsel Mobilya Tasarım Fikir Yarışması tamamlandı. Bu yıl ikincisi düzenlenen söz konusu yarışmaya 32 proje ile toplam 55 öğrenci katıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) üniversitelerin tasarım bölümlerine açık olan yarışmaya öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

DAÜ İç Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Maya Öztürk’ün koordinatörlüğünde gerçekleşen yarışmanın organizasyonunu Doç. Dr. Zehra Öngül ve Yrd. Doç. Dr. Kamil Güley yaparken, yarışmanın raportörlüğünü ise araştırma görevlileri Gülde Kasım ve Soheil Soleimani üstlendi.

Gazimağusa Belediyesi Başkanı İsmail Arter, DAÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Ulaş Dağlı ve Gazimağusa Belediyesi Müdür Muavini Abide Eryaşar’ın danışman jüri üyesi olduğu yarışmada Gazimağusa Belediyesi’nden Mimar Ali Sarıyel, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarı Defne Feridun Kara, Peyzaj Mimarı Simge Bozkırlı Kağan, Mimar Hüseyin Erdoğdu ve İnşaat Mühendisi Atilla Aypar yarışmanın jüri ekibini oluşturdu.

İki aşamada gerçekleştirilen yarışmada dereceye giren üç projenin yanı sıra, üç tane mansiyona değer görülen proje seçildi. Yarışma sonucuna göre birincilik ödülünü 2086RH rumuzla Roshan Zandi, Hıla Rajabı, Hafsa Taımoor; ikincilik ödülünü PA328 rumuzla Papatya Ertüzün ve üçüncülük ödülünü ME 432 rumuzla Ayşe Melike Ülkü, Merve Şahiner ve Emine Sarı aldı.

Mansiyona değer görülen projeler ise NSH2119 rumuzla Niuosha Shafiei, IS302 rumuzla Gizem Doğan ve HM4279 rumuzla İbrahim Çetinkaya oldu. Dereceye giren projelerin ödüllerini alacağı tarihler belediye tarafından belirlenip duyurulacaktır.

DAÜ Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü’nden yapılan açıklamada, “Proje alanının, Gazimağusa Sur İçi bölgesinin merkezinde yer alan Canbulat Caddesi üzerinde bulunduğu belirtilmiştir. Yarışma, tasarım öğrencilerinin canlı ve yaşanabilir kentsel mekanlar yaratabilmeleri adına sabit oturma birimleri ortaya koymasını hedeflemekteydi. Birinciliği kazanan projenin, belediye tarafından uygulanması planlanmaktadır. Projenin uygulanması durumunda, hem proje alanının daha canlı ve fonksiyonel hale geleceğine hem de şehir yaşamına ve görünümüne estetik katkıda bulunacağı düşünülmektedir” ifadeleri kullanıldı.

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19/06/2021 12:10