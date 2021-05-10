Mağusa İnisiyatifi'nden 'geçişleri kolaylaştırın' çağrısı

ads ads ads ads
10/05/2021

ads
ads
ads
Mağusa İnisiyatifi'nden 'geçişleri kolaylaştırın' çağrısı

Mağusa İnisiyatifi, geçişlerin kolaylaştırılması için iki lidere de adım atma çağrısında bulundu.

Mağusa İnisiyatifi adına yapılan açıklamada, pandemi nedeniyle 438 gün önce geçişlere kısıtlama getirildiği belirtilerek, aşı ve testlerde yaşanan gelişmelerin hala daha geçişlere yansımaması eleştirildi.

Açıklamada, “Covid19 ile mücadele kapsamında bu kadar gelişme yaşanmasına rağmen geçiş noktalarına yansıyacak herhangi bir karar alınmamış olması hareket özgürlüğünün ihlali anlamına gelmektedir” iddiasında bulunuldu.

Genç yaştaki kişilerin bu hastalıkta birincil risk kategorisinde olmadığına, yaşlı nüfusun önemli bölümünün aşılandığına, PCR ve hızlı testlerin erişebilir olduğu bir noktaya gelindiğine işaret edilen açıklamada, “Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum liderliklerine çağrımız pandemi ile ilgili mevcut gerçekleri dikkate almaları; Mümkün olan en kısa zamanda geçiş noktalarından yapılacak geçişlerin rahatlatılmasına yönelik adımların hızla atılması; Geçişlerin kolaylaştırılmasına yönelik yapılacak olan planların kamuoyu ile paylaşılması yönündedir” denildi.

 

10/05/2021 15:50
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: Mağusa İnisiyatifi, kktc, haber, geçişkapı
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.