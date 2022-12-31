Mağusa-İskele yolunda kaza! 2 Yaralı

KKTC Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Trafik Kazası 31.12.2022 tarihinde saat 11.20 sıralarında, Gazimağusa - İskele anayolu üzerinde, Burak KAZIMOĞLU (E-33) yönetimindeki UD 571 plakalı araç ile sağ şerit içerisinden İskele istikametine doğru seyrettiği sırada Cennet Taverna önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada yolun karşı tarafından yaya olarak gelip yolu ikiye ayıran beton bariyerlerin üzerinden karşıya geçmek için yola giren Erman ALTINER (E-37) ve Beyza GÜNEŞ (K-28)'e çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan her iki yaya kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Araç sürücüsü tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.

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31/12/2022 12:40