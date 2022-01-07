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Mağusa Kale Lions Kulübü, Kıbrıs Türk Görmezler Derneği’ne Bağış Yaptı

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07/01/2022

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Mağusa Kale Lions Kulübü, Kıbrıs Türk Görmezler Derneği’ne Bağış Yaptı

Mağusa Kale Lions Kulübü, Kıbrıs Türk Görmezler Derneği’ne bağış yaptı.
Dernekten verilen bilgiye göre, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası münasebetiyle Kıbrıs Türk Görmezler Derneği ve Görme Engelliler Okulu’nu ziyaret eden Mağusa Kale Lions Klübü Başkanı Özlem Bilgehan ve ekibi, 30 görme engelli için Türkçe konuşan kol saati, 2 görme engellinin eğitimi için de A4 büyüklüğünde 27 satır kabartma yazı tableti bağışında bulundu.
Özlem Bilgehan’a teslim alma töreninde teşekkür belgesi takdim edildi.

07/01/2022 15:39
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TAGS: Mağusa Kale Lions Kulübü, Kıbrıs Türk Görmezler Derneği
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