Mağusa Kale Lions Kulübü Satranç Turnuvası Düzenledi

Mağusa Kale Lions Kulübü’nün, Dalyan Marina Lions Kulübü ile her yıl düzenlediği turnuvası dün Gazimağusa’da yapıldı.

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13/11/2021

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Mağusa Kale Lions Kulübü Satranç Turnuvası Düzenledi

Mağusa Kale Lions Kulübü’nün, Dalyan Marina Lions Kulübü ile her yıl düzenlediği turnuvası dün Gazimağusa’da yapıldı.
Mağusa Kale Lions Kulübü’nden verilen bilgiye göre, Şah Mat Satranç Kulübü’yle birlikte düzenlenen turnuva, City Mall’da yer aldı.
Turnuvayla bireylere problem çözme, zihni disipline etme, bilgi üretme gibi zihinsel özellikleri kazandırmak, karşısındakine saygılı olma, paylaşma, rekabet etme, farklı bakış açılarını kabullenme gibi kişisel ve toplumsal değerleri güçlendirmenin hedeflendiği kaydedildi.

13/11/2021 09:29
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TAGS: Mağusa Kale Lions Kulübü, Dalyan Marina Lions Kulübü
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