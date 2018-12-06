Mağusa Kapısı fırtınalardan hasar gördü

Güney Kıbrıs'ta yer alan Gazimağusa Kapısı onbinlerce euro değerinde hasar gördü. Kıbrıs'taki en iyi ve en pahalı piyanolardan biri olan Mağusa kapısında sergilenen piyano kullanılamaz hale geldi.Europa-Nostra ödüllü bir anıt olan Mağusa Kapısı, Venedikliler tarafından 1567 yılında inşa edilmişti. Eski kenti tamamen çevreleyen Venedik surları boyunca eski Lefkoşa'ya açılan üç girişin en büyüğü olma özelliği taşıyor.