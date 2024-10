Mağusa Kent Orkestrası ve Burcu Durmaz, Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’nde sahne alacak

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği'nin her yıl düzenlediği Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali, Mağusa Kent Orkestrası ve Burcu Durmaz konseriyle devam edecek.

Dernek'ten yapılan açıklamaya göre, konser, yarın 20.30'da Bellapais Manastırı'nda verilecek. Burcu Durmaz'ın solist olarak, Derviş İşgüzar'ın ise konuk vokalist olarak katılacağı etkinlikte, Oskay Hoca yönetimindeki Mağusa Kent Orkestrası sahne alacak. Orkestra üyeleri arasında Nur Aydar, Müjgan Asmacı, Kasım Eryurt, Mustafa Fegan, Alev Müezzinoğlu, Erhan Aytaç (kemanlar), Cemre Arca (flüt), Mehmet Sakarya (flüt ve saksafon), Halil İbrahim Ece (klarnet), Mehmet Acemoğlu (trombon), Atakan Sarı (klavye), Berk Akımcı (gitar), Ege Şehitoğlu (bas gitar) ve Günay Olkan (bateri) yer alıyor.

Konserde, "Einsamer Hirte," "I Will Always Love You," "Je T’aime," "Dancing Queen" gibi yabancı şarkıların yanı sıra "Mazi Kalbimde Yaradır," "Selvi Boylum Al Yazmalım," "Gel Ey Seher," "Küçük Bir Aşk Masalı" ve "Aşk Durnam" gibi Türkçe eserler de seslendirilecek. Festival, 24 Ekim Perşembe akşamı Alexa Rodrian ve Jens Fischer Rodrian konseriyle devam edecek.

Festival bu yıl Turizm ve Kültür Bakanlığı, Deniz Plaza, Rocks Hotel, Bellapais Gardens, Kybele ve Huzur Ağaç'ın katkılarıyla gerçekleştiriliyor.

Biletler Deniz Plaza, Bellapais Manastırı Bilet Ofisi, Biletfest.com ve Gisekibris.com üzerinden temin edilebilir.

21/10/2024 10:56