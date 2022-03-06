Mağusa Kültür Derneği Kadınlar Gününde Etkinlikler Düzenliyor

Mağusa Kültür Derneği, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle üç etkinlik düzenliyor.

Dernekten yapılan açıklamada, Kadınlar Günü vesilesiyle 8 Mart’ta, hayatlarını kaybetmiş olan tüm emekçi kadınları anmak, kadının toplumdaki yerine ve eğitimin önemine dikkat çekmek amacıyla Sessiz Kitap Okuma Etkinliği düzenleneceği belirtildi. Saat 15:00’te Namık Kemal Meydanında başlayacak etkinlik sonrasında bağışlanan kitaplar bazı kurumlara dağıtılacak.

Kitap okuma etkinliği sonrasında , dünya barışı için, kadınların ördüğü el örgülerini birleştirip Namık Kemal Meydanındaki tarihi Cümbez ağacına sarılmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Üçüncü etkinlik olarak da, dünyaya barış mesajı verme maksadıyla sanal ortamda 129 kadın fotoğrafından fotoğraf kolajı oluşturulacağı belirtildi.

Açıklamada, “Kadınlar Günü sadece kadın haklarının kazanıldığı veya kadın haklarının savunulduğu bir gün yanında, kadının sosyal-kültürel kişiliğinin bastırılması, önemsenmemesi ve bundan dolayı sosyal yaşam içinde fark etmeden büyüyen bir eksikliğin dışa vurumu ve haykırışıdır” denildi.

Savaşlarda toplumsal cinsiyet açısından kadınların bedenleri üzerinden en önemli mağdurlar olduğu ifade edilen açıklamada, “Kadınların aile başta olmak üzere toplumun tüm kurumlarında, eğitimde, çalışma yaşamında, toplumsal ilişkilerde eşitlikçi bir statüye ulaşmaları halinde dünya barışına çok büyük katkı sağlayacağı bir gerçektir” ifadesine de yer verildi.

Bu habere tepkiniz:



06/03/2022 15:41