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Mağusa Kültür Sanat ve Turizm Festivali devam ediyor

Gazimağusa Belediyesi tarafından bu yıl 23.’sü düzenlenen Uluslararası Mağusa Kültür Sanat ve Turizm Festivali, devam ediyor.

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20/06/2019

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Mağusa Kültür Sanat ve Turizm Festivali devam ediyor

Gazimağusa Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Festival kapsamında bugün Othello Kalesi’nde ülke sanatçılarının 80’li yılların unutulmaz şarkıları konseri olacak.

Bu yıl 18 Haziran – 5 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek 23. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat ve Turizm Festivali, 5 Temmuz akşamı Salamis Antik Tiyatro’da Athena konseriyle sona erecek.

Othello Kalesi’nde gerçekleşecek etkinliklerin biletleri 20 TL, Salamis Antik Tiyatro’da gerçekleşecek etkinliklerin biletleri ise 40 TL’den satılırken biletler Gazimağusa Belediyesinden, tüm Deniz Plazalardan ve etkinlik girişinden temin edilebilecek.

Tüm etkinliklerin başlama saati 21.00 olacak. (BRT)

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TAGS: Mağusa Kültür Sanat ve Turizm Festivali, haber, kıbrıs
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