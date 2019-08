Lefkoşa - Mağusa yolunda kaza: 1 yaralı

Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerindeki benzin istasyonundan çıkış yaparken ters yöne giren 70 yaşındaki sürücü kazaya neden oldu.

Bu sabah meydana gelen ve 3 aracın karıştığı kazada, 35 yaşındaki Kemal Hüroğlu hafif yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 70 yaşındaki Zevay Karahasan (E ) yönetimindeki AZ 640 plakalı araçla Gazimağusa- Lefkoşa anayolu üzerinde, Haspolat Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Özok Petrol istasyonuna girdi.

İstasyondan çıkarken, ters yöne giren, Lefkoşa yerine Gazimağusa istikametine yönelen Zevay Karahasan’ın yönetimindeki araç Gazimağusa’dan Lefkoşa’ya seyreden Kemal Hüroğlu (E-35) yönetimindeki MY 137 plakalı aracın önünü tıkadı. Çarpmanın etkisiyle savrulan MY 137 plakalı araç aynı istikamete seyreden Özlem Saka (K-37) yönetimindeki araca çarptı.

Hafif yaralanan MY 137 plakalı araç sürücüsü Kemal Hüroğlu, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.