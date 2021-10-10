Mağusa, Lefkoşa'yı gölgede bıraktı

Ülkemizin merkez statlarındaki görüntüler liglerin başlamasıyla gündeme oturdu. Lefkoşa Atatürk Stadı'ndaki eksiklikler ve olumsuz görüntülere önlem alınmazken Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı'nda çağdaş skorbord ve saha etrafındaki düzenlemeler tam not aldı.

Yonpaş Dumlupınar Kulübü'nün de girişimleriyle saha kenarına alınan reklam panoları ve yedek kulübelerinin sponsor şirket ismiyle giydirilmesi olması gereken girişimler olarak değerlendirildi.

Ülkemizin en büyük spor tesisi Atatürk Stadı'ndaki eksiklikler ise uzun zamandır giderilmedi. Skorbordun arızası nedeniyle kullanılmaması yanında reklam panolarının hayata geçirilmemesi tepki gördü. İç saha maçlarında sponsorunun panolarını monte etmek isteyen Göçmenköy Kulübüne Spor Dairesi yetkililerince zorluk çıkarılması da bakış açısını gösteriyor. Yedek kulübelerinin de futbol liglerinin daha önceki sponsorunun reklamlarıyla adeta dökülen görüntüsü olayın içler acısı örneği olarak duruyor.

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10/10/2021 12:56