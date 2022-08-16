‘’Mağusa Limanı’’na Mağusa Limanında Yeni Klip

O Ses Türkiye yarışması ve ülkemizde gerçekleştirmiş olduğu sahne performanslarından hatırladığımız Murat Ongun Eres’in yeni teklisi ‘Mağusa Limanı’nın klipi yayınlandı.

Yönetmenliğini ülkemizin üretken yönetmenlerinden Mustafa Kemal Çelik’in üstlendiği klip, Mağusa Limanı türküsünün orijinal hikâyesinin kurmaca olarak ilk kez canlandırılması özelliğini taşıyor.

Senaryo danışmanlığını ise ülkemizin önemli araştırmacı/yazarlarından Bülent Fevzioğlu’nun yaptığı Mağusa Limanı, tüm dijital platformlarda Avrupa Müzik etiketiyle yayınlandı.

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16/08/2022 12:43