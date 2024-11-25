Mağusa Limanı’nda 2.5 Milyon Sterlin İddiası: Sessizlik ve Çelişkili Açıklamalar

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Mağusa Limanı’na gelen bir gemide, 2.5 milyon sterlin bulunduğuna dair ihbar, kamuoyunda büyük tartışmalara neden oldu. İddiaya göre, İngiltere’den gelen bir araç içerisinde bu paranın bulunduğu belirtildi. Ancak olayla ilgili yapılan çelişkili açıklamalar ve yetkililerin sessizliği, kafalarda soru işaretleri yarattı.

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, önce paranın bulunduğunu ileri sürdü, ardından da “Eğer para bulunduysa, bununla ilgili açıklama yapılmalıdır” diyerek yetkililere çağrıda bulundu. Özersay’ın bu açıklamaları tartışmaları alevlendirirken, hükümet kanadından herhangi bir yanıt gelmemesi dikkat çekti.

Maliye Bakanlığı ve Başbakanlık Sessiz

Maliye Bakanlığı ve Başbakanlığın olayla ilgili suskunluğu, çeşitli iddiaların ortaya atılmasına neden oldu. Konunun Başbakan’ın bilgisi dahilinde olduğu ve farklı kurumların açıklama yapmasının engellendiği öne sürüldü. Bu sessizlik, kamuoyunda dedikodulara yol açtı.

Polis ve Gümrük Daireleri Bilgi Vermedi

Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin yaptığı araştırmalar sonucunda, ihbar edilen gemide yapılan detaylı aramalarda herhangi bir paraya rastlanmadığı öğrenildi. Polis kaynakları da konuyla ilgili herhangi bir bilgiye sahip olmadıklarını belirtti. Tüm gözler, gümrük dairesinin bağlı olduğu Maliye Bakanlığı ve Başbakanlık üzerindeyken, yetkililerin açıklama yapmaktan kaçınması durumu daha da belirsiz hale getirdi.

Özersay’ın Açıklamaları Tartışma Yarattı

Kudret Özersay’ın iddialarını sürdürmesi ve ısrarla açıklama talep etmesi, olayın perde arkasında başka gelişmelerin olabileceği ihtimalini gündeme getirdi. Hafta sonundan bu yana devam eden sessizlik, kamuoyunun merakını artırırken, hükümetin bu konuda atacağı adımlar merakla bekleniyor.

Mağusa Limanı’nda 2.5 milyon sterlin olduğu öne sürülen olayda, gerçeklerin ne olduğu konusunda net bir açıklama yapılması kamuoyunun en büyük beklentisi haline geldi.