Mağusa Limanı’nda Kaçakçılık Operasyonu!

Ahmet İLKTAÇ

Mağusa Gümrük ekipleri tarafından dün gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda, yaklaşık 2 milyon TL değerinde kaçak ürün ele geçirildi. Operasyon kapsamında, cinsel gücü artırıcı ürünler, oto yedek parçaları ve beyaz eşyalar yasa dışı yollarla ülkeye sokulmak istenirken tespit edildi.

Gümrük yetkilileri tarafından el konulan ürünlerin bir kısmı detaylı inceleme için polise devredilirken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi. Kaçakçılıkla mücadelede kararlılıkla hareket eden yetkililer, bu tür yasa dışı girişimlere karşı denetimlerin süreceğini vurguladı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme devam ederken, kaçakçılığa karışan şahıslarla ilgili adli sürecin başlatılacağı öğrenildi.