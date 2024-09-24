Mağusa Maarif Anaokulu'nun Parkı Tehlike Saçıyor

Gazimağusa’da hizmet veren Mağusa Maarif Anaokulu’nun oyun parkı, hem fiziksel hem de güvenlik açısından ciddi sorunlar barındırıyor. Küçük yaş grubu çocukların eğitim aldığı okulun parkında, bakımsızlık ve ilgisizlik nedeniyle oyun alanındaki birçok ekipman kullanılamaz hale gelmiş durumda. Kırık salıncaklar, paslanmış demirler, ve zemindeki çatlaklar, çocuklar için ciddi bir tehlike oluşturuyor.

Bu durum, çocukların fiziksel güvenliğini tehlikeye atmanın yanı sıra, onların oyun ve öğrenme ihtiyaçlarını da olumsuz etkiliyor. Yetkililerden gelecek adımlar merakla beklenirken, çocukların güvenliği için acil önlemlerin alınması gerektiği vurgulanıyor.