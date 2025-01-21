Mağusa Polis Müdürü Sel’in yargılandığı sahte diploma davası 28 Ocak’a ertelendi

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde (KSTÜ) başlatılan "sahte diploma” soruşturması kapsamında geçen yıl mart ayında sahte diploma aldığı gerekçesiyle tutuklanıp ileride yargılanmak üzere teminatla serbest bırakılan dönemin Gazimağusa Polis Müdürü Mahmut Barış Sel, ilk tahkikat duruşması için bugün yeniden Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkeme, tanıkların dinlenmesi için duruşmanın 28 Ocak Salı gününe ertelenmesine emir verdi.

Bu arada, KSTU soruşturması kapsamında yargılanan okulun genel sekreteri ve hissedarlarından Serdal Gündüz de, Mahmut Barış Sel ile birlikte mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Zanlı Serdal Gündüz sahte diploma duruşmalarının tümünde diğer zanlılarla birlikte mahkemeye çıkarılacak.