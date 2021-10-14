Mağusa Ravelin Lions Kulübü Derneği, Arter’i Ziyaret Etti

Yeni kurulan Mağusa Ravelin Lions Kulübü Derneği’nin Kurucu Başkanı Çiğdem Duvarcı ve Yönetim Kurulu üyeleri ilk ziyaretlerini Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’e yaptı.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre heyet dernekleri hakkında Belediye Başkanı Arter’de bilgi verdi ve flamalarını takdim etti.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, derneğin kuruluşunun hayırlı olmasını dileyerek, güzel fikirler ve projelerle güzel işler ve sosyal projeler yapılabileceğini belirtti.

Gazimağusa’nın tarihi eserler yönünden zengin olduğunu bunun turizmde değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Arter, Maraş bölgesinin ülkenin seracılık üretiminin yüzde 70’ini karşıladığını, kültür-sanat başkenti olma iddiasının yanında spor açısından da güçlü bir potansiyele ve altyapıya sahip olduğunu kaydetti.

Kentin, 10 binin üzerinde öğrenci barındırdığını ifade eden başkan Arter, 46 yıldır kapalı olan Maraş’ın sıkıntısını çektiklerini, 2 büyük cadde ve kamu alanlarının ziyarete açıldığı Maraş bölgesinin de yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Yeni düzenleme yaptıkları Hendek’te de yürüyüş yapıldığını kaydeden Arter, dernekle birlikte çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Mağusa Ravelin Lions Kulübü Derneği Başkanı Çiğdem Duvarcı da dernek ve projeleriyle ilgili bilgi verdi.

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14/10/2021 14:56