Mağusa Ravelin Lions Kulübü kız çocuklarının HPV aşılarına “Cadılar Bayramı” eğlence etkinliği ile katkı yapacak...

Mağusa Ravelin Lions Kulübü, toplumsal sağlık projelerine verdiği önem doğrultusunda, kız çocuklarına HPV aşısı sağlama projesini sürdürdüğünü bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz yıl başlatılan proje kapsamında, bu yıl da farkındalık yaratmak ve daha fazla çocuğun bu aşıya ulaşmasını sağlamak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Bu amaçla, 26 Ekim Cumartesi, Lesland'te düzenlenecek “Halloween Children’s Party” etkinliği düzenlenecek ve etkinlikle HPV aşılarına katkı yapılabilecek.

Açıklamada, “Cumartesi saat 13.00 ile 20.00 arasında en çılgın ‘Cadılar Bayramı’ kıyafetlerimizi giyerek bir araya geliyoruz. Kostümüyle gelen herkese bir bilet bedava…” ifadeleri kullanıldı.

Eğlence detaylarında, müzik, makyaj aktiviteleri, oyunlar ve gösteriler, gün boyu ikramlıklar, çeşitli aktiviteler ve bolca eğlence olacağı belirtildi ve “Her aldığınız bilet ile kız çocuklarının HPV aşılarına destek olma fırsatını yakalayın. Eğlenirken iyilik yapmanın mutluluğunu yaşayın” denildi.

Etkinlik adresi ve iletişim numarası; Dış Kapı, 20 Temmuz Caddesi, No:12, Çatalköy, Girne - +90 546 996 3030 olarak belirtildi.