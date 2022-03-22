Mağusa Sanat Tiyatrosu “Buyurun Kolokas Hotel” Komedisiyle “Perde” Diyecek

Mağusa Sanat Tiyatrosu, “Buyurun Kolokas Hotel” isimli yeni komedi oyunuyla 8 Nisan’da sahnede olacak.

Mağusa Sanat Tiyatrosundan oyunla ilgili yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

“İlke Susuzlu'nun yazıp yönettiği oyun batıl inanışlar noktasında cereyan ediyor. Eleştirel bakış açısıyla her defasında rasyonelliği savunan oyunda, çember inanışlar doğrultusunda genişleyip derinlik kazanıyor. Buna rağmen çemberin merkezinde her daim olaylara, durumlara ve insanlara akılcıl bir şekilde yaklaşılması gerektiğinin altı çiziliyor.”

Açıklamaya göre, “Buyurun Kolokas Hotel” isimli komedide ayrıca, kadın-erkek ilişkilerinin de mercek altına alınıyor, evlilik müessesesi farklı hayat epizotlarından örnekler sunarak tepeden tırnağa sorgulanıyor. Kadın- erkek ilişkilerinin yaşadığı çıkmaz ve ayrılıkların baş gösterme nedenleri de gerçek hayat hikayelerinden derlenerek izleyici karşısına geliyor.

Oyunda Begüm Gedik, Özgem Gedik ve Özgür Garipsazcı rol alırken, teknik yönetmenliği Bartu Atmaca yapıyor.

“Buyurun Kolokas Hotel” 8 Nisan Cuma saat 20.00'de Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı'nda prömiyer yapacak. Bilet ve Bilgi için 0533 823 0310 numaralı telefonu aranabiliyor.

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22/03/2022 09:45