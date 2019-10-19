Mağusa Sivil Toplum Platformu’ndan Çağrı

Mağusa ilçesinde faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri, grupları, dernek, birlik, inisiyatif ve platformları bir araya gelerek, Mağusa Sivil Toplum Platformu (MASTOP) çatısı altında birleşti. 30’u aşan örgütün yer aldığı platform, açıkladığı yol haritasına göre, daha güzel, temiz, güvenli ve refah kentte yaşam için birlikte çalışacağını açıkladı. Konuyla ilgili yazılı açıklamada, “Gailemiz kentimiz ve kentlilerimizdir. Herkesi bu iletişim ağına davet ediyoruz” denildi.

“Tüm Mağusa ilçemiz, kentimiz, tüm belde halkımız ve kentlimiz için” sloganını benimseyen MASTOP ile ilgili açıklama özetle şöyle:

“MASTOP bir platformdur. Tüm katılımcıların eşit söz söyleme ve kararlara katılım hakkı vardır. Sivil toplumun mevcut gücünü birleştirerek daha etkin eylemlere hazır olabilmeyi amaçlayan MASTOP, bu doğrultudaki çalışmalarıyla kentsel, çevresel, kültürel, eğitim, sağlık, toplumsal cinsiyet eşitliği ve toplumsal sorunlara çözüm taleplerinde girişken ve etkin olabilmeyi hedeflemektedir.Çalışma ilkeleri arasında az toplantı, çok iş yapmak vardır. Sosyal medya mecrasını kullanarak zamanı ve emeği verimli kullanmak istiyoruz.”

MASTOP katılımcıları şu şekilde:

“Akdoğan Kültür Sanat ve Spor Derneği (AKSAD), Akova Kadınlar Derneği, Bağımsız Gençlik Platformu (BAGEP), Çevre Dostları İnisiyatifi, Denizler Mavi Kalsın İnisiyatifi, DoReMi Müzik Akademi Derneği, FamagustaHiking& Trekking Club, Gazi Mağusa Halk Dansları Derneği (GMHDD), Gazi Mağusa Kız İzci Örgütü Derneği, Geçitkale Kadınlar Birliği, Gönendere Kültür Sanat Derneği, Güney Mesarya Tiyatro Topluluğu, Hayata Dokun Hareketi, KIBATEK, Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği, Kıbrıs Sanat Derneği, KKTC Alevi Kültür Merkezi M/sa Şb.,Mağusa Gençlik Merkezi Derneği (MAGEM), Mağusa İnisiyatifi, Mağusa Kadın Merkezi Derneği (MAKAMER), Mağusa Kent ve Ekoloji Platformu, Mağusa Kültür Derneği (MKD), Mağusa Kültür Sanat Derneği (MAKSAD), MağusaSuriçi Derneği (MASDER), Maraş Birlik ve Dayanışma Derneği (MARAŞ-DER), Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği, Mormenekşe Kadınlar Derneği, Mormenekşe Kültür Sanat Derneği (MORDER), Sakin Yaşam Platformu, Serdarlı Sağlık ve Kültür Derneği (SERSAD), SlowFoodSalamis, Toplumsal Gelişim Hareketi (TOGEH), Üniversite Gençler Derneği (ÜGD), Yeni Boğaziçi Kadınlar Derneği, Yıldırım Kadınlar Derneği.”

19/10/2019 14:11