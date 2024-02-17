Mağusa Suriçi Derneği MASDER'de anlamlı etkinlik...

Efsane Doktor Hacıgago anıldı Mustafa GÜRSEL Kıbrıs'ın yakın tarihlerindeki efsane doktoru Ortopedist Kostas Hacıgago, bugün Mağusa Suriçi Derneği MASDER'de düzenlenen etkinliğe anıldı.

Doktor Hacıgago'nun sağladığı tedavi, onunla ilgili anıları veya bilgileri olan çok sayıda kişi, ayrıca Hacıgago'nun üç çocuğu ve CTP Mağusa Milletvekili Şifa Çolakoğlu'nun katıldığı anma etkinliği, dernek eski başkanı ve Cumartesi Söyleşileri Moderatörü Rifat Yalınç'ın sunuş konuşmasıyla başladı. Daha sonra Hacıgago'nun küçük kızı Dr. Claire Hacıgago, babasının hayatıyla ilgili bir sunum yaptı

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Çağdaş Polili konuşmaları anında Türkçe'ye döndü ve Rumca'ya dönüştü. Claire Hacıgago, babasının yaşamı boyunca ve bir çadır dahil olmak üzere her şartta özveriyle çalışarak, hiçbir ayırmadan tüm hastalarını tedavi ettiğini anlattı. Etkinliğine sahip olanlara ve onlarla ilgili hediyeler veren sözlere teşekkür etti. Anma etkinliğinde daha sonra Doktor Hacıgago'yla ilgili anıları olanlar söz aldı.

Yapılan konuşmalarda, Doktor Hacıgago'dan övgülerle bahsedildi. Onun çok iyi bir doktorun yanında çoğu hastasından ücretini almayan gönlü zengin birisinin de olduğu vurgulandı.

Mağusa doğumlu Doktor Hacıgago, başta Mağusalılar olmak üzere Kıbrıslı Türkler arasında da tanınıp sevildi ve saygı gördü. Güven kazandı. Adanın her yanından yalıtımı vardı. Mucize tedaviler yaptı. Çoğu hastadan ücret almadı. Kıbrıs'ın her köyünden, hatta onun ailesinden gizliydi.

Doktor Hacıgago, 1982'de hasta tedavisi süresince kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Öldüğünde henüz 57 yaşındaydı. İki kız, iki erkek dört çocuğu oldu: Sotiris, Perikles, Eftychia ve Claire Hacıgago. Perikles ve Claire Hacıgago da babaları gibi doktor. Diğer kızı arkeolog, hastalık nedeniyle etkinliğe katılamayan büyükoğlu ise fizik mühendisi. Doktor Kostas Hacıgago İngiltere Manchester'da ve Beyrut Amerikan Üniversitesi'nde eğitim gördü. Ortopedi uzmanı oldu.

1955 yılında meslektaşı Alman Ursula Groben'le evlendi. 1961-1974 yılları arasında Mağusa Maraş'ta hizmet verdi. 1974 sonrasında ise Larnaka'da açılan kliniğinde çalıştı. Torunlarına hiç bakmadığı vardır. MASDER, dört yılı aşkın süredir Mağusa'nın sözlü kayıt kaydı üzerinden alma çalışmaları yapıyor. Bu birlikte her cumartesi toplantılar, söyleşiler düzenliyor. Bu yetenek bir cilt kitabı yayımladı.

İkinci ve üçüncü cilt kitaplar için kaynak taraması yapıldı. Mağusa Suriçi Derneği MASDER Başkanı Serdar Atai, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, Doktor Hacıgago'suz bir Mağusa'nın sakat kaldığını vurguladı. MASDER'in şov insanlarının değil,iş bitirici görev insanlarının kardeş ocağı olduğunu belirten Atai, “Mağusa halkından katıldığı gibi satış kollektif destekle üretmeye ve kalıcı işler yapmaya devam ediyor” dedi.