Mağusa Suriçi Derneği'nin Cumartesi sohbetleri yeniden başlıyor

Mağusa Suriçi Derneği (MASDER); "HERŞEY MAĞUSA İÇİN" diyerek sürdürdüğü Cumartesi sohbetlerine verdiği yaz molası sonrası bu dönemki Sohbetler dizisini, 30 Eylül Cumartesi günü saat 10:30’da Dernek binasında yeniden başlatıyor.

Mağusa'nın gururu Mağusa Türk Gücü (MTG) Kulübüne yıllarca başkanlık yapmış üçüncü Cumhurbaşkanımız Sayın Dr. Derviş Eroğlu ve günümüzde başkanlık yapmakta olan ve üst üste elde etmiş olduğu Şampiyonluk ve başarılarla dikkat çeken MTG Başkanı Sayın Koral Bozkurt bu Cumartesi bizlerle olacak.

MTG’de aktif futbol oynayan ve sonrasında da MTG Yönetiminde yer alarak hatıralarda iz bırakmış bir Başkanlık görevi sürdüren Derviş Eroğlu ile MTG'nin sadece spor değil sosyal ve kültürel alandaki geçmişini anacak; günümüz Başkanı Koral Bozkurt’tan ise özellikle MTG'nin önümüzdeki yıllardaki kurumsallaşma hedef ve projelerini dinleyerek, yeni Yönetim Kurulunun yol haritasını öğrenme fırsatını yakalayacağız. Konumuz başarı, konumuz spor ve konumuz Mağusa'nın sahiplenilmesi gereken gururu…

Kahve içimi eşliğinde sürdürdüğümüz sohbetlerimize, müsait olan herkesi bekleriz.