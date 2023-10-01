Mağusa Suriçi küçük ve büyük nesillerin coşku dolu buluşmasına tanıklık etti

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Gazimağusa Belediyesi ile Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği’nin iş birliğinde düzenlediği “Nesiller Buluşuyor, birlikte eğleniyor” etkinliği dün saat 14.00’te Othello Kalesi ile Deniz Kapısı arasındaki alanda yapıldı.

Gazimağusa Belediyesi’nin açıklamasına göre, Suriçinin tarihi mekanı İkinci Bahar Yaşam Kulübü üyesi olan toplum büyükleri ile çocukların coşku dolu eğlencesine tanıklık etti. Etkinlik eğitmenliğini Elhamiye Narçın Özmusa ile Fırat Gürakansel’in yaptığı Gazimağusa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Büyükler Ekibinin gösterisi ile başlayan etkinlik halk dansları ekibi ile büyüklerin mani atışması ile devam etti. Eğlenceli müzikler eşliğinde toplum büyükleri ve çocukların dans ettiği etkinlikte, birbirinden eğlenceli oyunlar oynandı, çeşitli ikramlıklar sunuldu.

-Uluçay

Gazimağusa Belediyesi Başkanı Süleyman Uluçay konuşmasında, Gazimağusa Belediyesi’nin geçmişte İkinci Bahar Yaşam Kulübü’nün kurulmasına öncülük ettiği gibi büyüklerin ve küçüklerin buluştuğu etkinliğe öncülük yaptığını, etkinliğin düzenlenmesinde Simge Okburan ve ekibine, yiyecekleri sağlayan Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği’nin sponsorlarına ve içecekleri sağlayan Gamabel şirketine teşekkür etti.

-Jenkins

Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Hatice Jenkins de, 1 Ekim Yaşlılar Günü’nü kutlamak için bir araya geldiklerini, sadece bir gün değil her gün yaşlıları onore etmek istediklerini, onların sorunlarıyla ilgilenmek için uğraştıklarını, her yaştan üyelerinin olduğunu herkesi yanlarında görmek istediklerini yollarının uzun olduğunu ifade etti.

“Toplumu ülke yapan bizleri bugünlere hazırlayan büyüklerimizdir ve onlara vefa borcumuz vardır” diyen Jenkins, “Hayatın son devresinde büyüklerimizin sevgiye saygıya ve bakıma ihtiyaçları vardır. Bunu hiç unutmayalım” ifadelerini kullandı.

Jenkins, etkinliğe katkıda bulunan sponsorlara teşekkür etti.