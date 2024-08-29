Gazimağusa Belediyesi’nin geleneksel olarak düzenlediği Mağusa Suriçi Panayırı yarın başlıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa Belediyesi ile Kıbrıs Türk Festivalciler Derneği tarafından organize edilen ve stant gelirlerinin Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlanacağı Mağusa Suriçi Panayırı 8 Eylül tarihine kadar sürecek.

Canbulat Sokak’ta düzenlenecek panayır yarın saat 20.00’de Gazimağusa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Ekibi, Ateş ve Dans Show ile başlayacak. Ahmet Evan'ın sahne alacağı açılış konseri 21.00'de yapılacak. Her akşam ülkenin sevilen müzisyenlerinin sahne alacağı Mağusa Suriçi Panayırı’nda diğer tüm konserler 20.30 başlayacak. Mağusa Suriçi Panayırı’nda düzenlenecek tüm konserler ücretsiz olacak.

Panayır süresince ülkenin müzisyenleri Grup Frekans, Retro Çalgıcıları, Cihan Tunceli Band, Sidar Karakuş, Burcu Arıkel, Grup Otantik ve Grup Buğday konserleri ile sahne alacak.

Panayır’da, Gazimağusa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Ekibi, Ateş ve Dans Show, MAGEM Sakarya Zumba Grubu, Gazimağusa Halk Dansları Derneği Ekibi, DJ Tüner, Othello Folklor Derneği ve Retro Mix sahne alacak.

Mağusa Suriçi Panayırı Programı şöyle:

“30 Ağustos Cuma günü: 20.00 Gazimağusa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Ekibi, 20.30 Ateş ve Dans Show, 21.00 Ahmet Evan; 31 Ağustos Cumartesi günü: 20:00 MAGEM Sakarya Zumba Grubu, 20.30 Grup Frekans; 1 Eylül Pazar günü: 20.30 Retro Çalgıcıları; 2 Eylül Pazartesi günü: 20.30 Cihan Tunceli Band; 3 Eylül Salı günü: 20.00 Gazimağusa Halk Dansları Derneği Ekibi, 20.30 Sidar Karakuş; 4 Eylül Çarşamba günü: 20.30 DJ Tüner; 5 Eylül Perşembe günü: 20.00 Othello Folklor derneği, 20.30 Burcu Arıkel; 6 Eylül Cuma günü: 20.30 Grup Otantik; 7 Eylül Cumartesi günü: 20.00 Retro Mix, 20.30 Kuzey Kıbrıs İranlılar Klübü ile İran Gecesi 21.30 Grup Buğday”