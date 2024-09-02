Mağusa Suriçi Panayırı’nda Grup Frekans Ve Retro Çalgıcıları Rüzgarı
02/09/2024
Gazimağusa Belediyesi’nin geleneksel olarak düzenlediği Mağusa Suriçi Panayırı tüm coşkusuyla devam ediyor.
Gazimağusa Belediyesi ile Kıbrıs Türk Festivalciler Derneği tarafından organize edilen ve stand gelirlerinin Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlanacağı Mağusa Suriçi Panayırı, standlar, panayır oyuncakları, sahne performansları ve konserlerle devam ediyor.
Tarihi Suriçi’nde panayır kültürümüzün yaşatıldığı, yerli ve yabancı birçok ziyaretçinin yoğun ilgi gösterdiği Mağusa Suriçi Panayırı’nda hafta sonu performans sahneleyen MAGEM Sakarya Zumba Grubu ile birlikte eğlendi.
Cumartesi günü ülkemizin sevilen müzik gruplarından Grup Frekans, Pazar günü de Retro Çalgıcıları geniş repertuarı ile 7’den 70’e tüm yaş gruplarına hitap etti, şarkılar bir ağızdan söylendi. Müzik gruplarının muhteşem sahne performansı büyük beğeni topladı.
CİHAN TUNCELİ BAND SAHNEDE OLACAK
Mağusa Suriçi Panayırı dolu dolu programı ile devam ediyor. Bu akşam 20:30’da Cihan Tunceli Band sahne alacak. Küçük yaştan beri müziğe ve müzik enstrümanlarına gönül veren Mağusalı başarılı müzisyen Cihan Tunceli, yerli ve yabancı şarkıları ile bu akşam Mağusa Suriçi Panayırı’nda halkla buluşacak.
MAĞUSA SURİÇİ PANAYIRI PROGRAMI
2 Eylül
20:30 Cihan Tunceli Band
3 Eylül
20:00 Gazimağusa Halk Dansları Derneği Ekibi
20:30 Sidar Karakuş
4 Eylül
20:30 DJ Tüner
5 Eylül
20:00 Othello Folklor derneği
20:30 Burcu Arıkel
6 Eylül
20:30 Grup Otantik
7 Eylül
20:00 Retro Mix
20:30 Kuzey Kıbrıs İranlılar Klübü ile İran Gecesi
21:30 Grup Buğday
02/09/2024 14:02