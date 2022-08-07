Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi, Gazimağusa Belediyesi ile işbirliğinde 10 Ağustos Çarşamba günü Mağusa Suriçi’nde “Cümbez Kültür Sanat Buluşması” düzenliyor.

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, tarihi dokusu ve zengin kültürüyle Mağusa’nın ve Mağusalılar’ın “Cümbez Kültür Sanat Buluşması” ile daha da zenginleşeceğine ve Kıbrıs adasının yaşayan en yaşlı ağacı olan Cümbez gibi ölümsüzleşeceğine inanç belirtti. Sanatın ve sanatçının yaşadığı yerde devinim olduğunu vurgulayan Zaimağaoğlu, Kültür Dairesi organizasyonu ile arzu eden tüm sanatçıların katılımıyla sanatın tüm dallarından sanat atölyelerinin kitap standlarının ve konserlerin yer alacağı Cümbez Kültür Sanat Buluşması’na, sanata gönül veren herkesi davet etti.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu ülkenin kültür sanat alanında çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayarak Kültür Dairesi olarak genç sanatçıların önünü açmak için çalışırken ülkenin duayen sanatçılarının tecrübelerini de vefayla onurlandırmayı hedeflediklerini ifade etti. Zaimağaoğlu, sanata ilgi duyan gençlerin, Mağusa Suriçi’nde 10 Ağustos Çarşamba günü saat 17.00’de başlayacak Cümbez Kültür Sanat Buluşması’nda yer alacak sanat atölyelerine katılarak kendilerini hangi sanat dalının daha çok heyecanlandıracağını keşfedebileceklerini ve Grup Çakızdez ile Kıbrıs Müzik Yolcuları’nın konserleriyle de eğlenebileceklerini bildirdi. Zaimağaoğlu, Cümbez Kültür Sanat Buluşması’nda stand açmak isteyen tüm sanatçı ve kültür sanat derneklerinin Kültür Dairesi’ne ulaşabileceklerini de ifade ederek Kültür Dairesi’nin birleştirici çatısı altında düzenlenen etkinliğe katkı koyan sanatçılar ile kültür sanat derneklerine de teşekkür etti.

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07/08/2022 13:37