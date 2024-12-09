Mağusa Türk Gücü Camiası Yasta: Altunay Fahri'yi Kaybettik

Mağusa Türk Gücü, camianın sevilen isimlerinden, eski sporcu ve divan ile kulüp başkanlığı görevlerini üstlenmiş olan Altunay Fahri'nin vefatıyla sarsıldı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Kulübümüzün eski sporcusu, divan ve kulüp başkanlığı görevlerinde bulunan Altunay Fahri abimizin vefatını derin bir üzüntü içinde öğreniyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet, yaslı ailesine ve camiamıza başsağlığı dileriz," ifadeleri yer aldı.

Altunay Fahri'nin Mağusa Türk Gücü'ne yaptığı katkılar camiada unutulmaz izler bırakırken, vefat haberi spor dünyasında da büyük üzüntüyle karşılandı.

Merhumun ailesine, sevenlerine ve Mağusa Türk Gücü camiasına sabır ve başsağlığı diliyoruz.