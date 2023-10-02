Mağusa Türk Gücü fark ediliyor

AKSA Süper Lig'de 2. haftanın kapanış maçında Mağusa Türk Gücü deplasmanda Pera Larnaka Gençler Birliği’ni 5-0 mağlup etti.

İlk maçta Çetinkaya'ya 7 gol atan sarı yeşilliler Gençler Birliği karşısında ilk yarıyı Dinopeter'in golleriyle 2-0 önde kapadı.

İkinci yarıda üstün oyununu sürdüren MTG, Hasan Celil Evren'in 2 ve Souleymane Doukara'nın golleriyle sahadan 5-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmada Yıldıray'ın penaltısı vuruşunu Türk Gücü kalecisi Ufuk önledi.

Bu sonuçla Mağusa Türk Gücü averajla liderliğini sürdürürken, Pera Larnaka Gençler Birliği'nin puanı bulunmuyor.

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