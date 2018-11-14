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Mağusa Türk Gücü, GG'yi 4 golle geçti

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14/11/2018
HK

Mağusa Türk Gücü, GG'yi 4 golle geçti

Dün akşam oynanan Mağusa Türk Gücü, Gençlik Gücü karşılaşması 7 golle bitti.

Gençlik Gücü'ne 4 gol atan MTG maçı 4-3'lük galibiyetle noktaladı.

Arif Uysal (Dk.9-74), Yusuf Beyazi (Dk.41), Dinopeter (Dk.50)

Dk.9: Sol kanattan gelişen Mağusa Türk Gücü atağında Dino Peter yerden Arif’e çıkarttı oda topla buluştu ve sert vuruşunda top ağlarla buluştu.1

Dk.41: Dinopeter kornerden ortaladı Yusuf Beyazi kafa ile vurdu top ağlarla buluştu. 2

Dk.50: Hızlı gelişen Mağusa Türk Gücü atağında soldan topu alan Dinopeter Mehmet Kaygısız’ı geçti vuruşunda top ağlarla buluştu. 3

Dk.74: Savunma arkasına atılan topta Arif sağ çaprazdan vurdu uzak direğe gol. 4

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TAGS: Mağusa Türk Gücü
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