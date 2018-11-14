Mağusa Türk Gücü, GG'yi 4 golle geçti
14/11/2018
HK
Dün akşam oynanan Mağusa Türk Gücü, Gençlik Gücü karşılaşması 7 golle bitti.
Gençlik Gücü'ne 4 gol atan MTG maçı 4-3'lük galibiyetle noktaladı.
Arif Uysal (Dk.9-74), Yusuf Beyazi (Dk.41), Dinopeter (Dk.50)
Dk.9: Sol kanattan gelişen Mağusa Türk Gücü atağında Dino Peter yerden Arif’e çıkarttı oda topla buluştu ve sert vuruşunda top ağlarla buluştu.1
Dk.41: Dinopeter kornerden ortaladı Yusuf Beyazi kafa ile vurdu top ağlarla buluştu. 2
Dk.50: Hızlı gelişen Mağusa Türk Gücü atağında soldan topu alan Dinopeter Mehmet Kaygısız’ı geçti vuruşunda top ağlarla buluştu. 3
Dk.74: Savunma arkasına atılan topta Arif sağ çaprazdan vurdu uzak direğe gol. 4