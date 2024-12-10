Mağusa Türk Gücü, Mesarya ve Y. Boğaziçi disiplinlik
10/12/2024
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF), futbol müsabakalarında yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle dört sevk kararı aldı. Soruşturma Merci’nin 10 Aralık 2024 tarihindeki toplantısında alınan kararlar şöyle:
Mesarya SK
08 Aralık 2024’te Paşaköy Hasan Onalt Stadı’nda oynanan Mesarya SK – Alsancak Yeşilova SK karşılaşmasında, Mesarya SK taraftarlarının hakemlere yönelik küfürlü tezahüratları nedeniyle kulüp, Disiplin Talimatı’nın 53. Maddesi kapsamında Disiplin Kurulu’na sevk edildi.
Umut Birsen (M. Hacıali Yılmazköy SK)
07 Aralık 2024’te Gönyeli Stadı’nda oynanan M. Hacıali Yılmazköy SK – Mormenekşe GBSK karşılaşmasının bitiminde, M. Hacıali Yılmazköy SK oyuncusu Umut Birsen’in hakeme yönelik eylemleri nedeniyle Disiplin Talimatı’nın 41. Maddesi uyarınca sevk kararı alındı.
Yeniboğaziçi DSK
Aynı gün Yeniboğaziçi Osman Mehmet Ergün Stadı’nda oynanan Yeniboğaziçi DSK – Atoll Kozanköy SK karşılaşmasında, müsabaka sırasında yaşanan olaylar nedeniyle Yeniboğaziçi DSK, Disiplin Talimatı’nın 52. Maddesi kapsamında Disiplin Kurulu’na sevk edildi.
Mağusa Türk Gücü
06 Aralık 2024’te Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan Çetinkaya TSK – Mağusa Türk Gücü müsabakasında, Mağusa Türk Gücü taraftarlarının küfürlü tezahürat ve saha olaylarına karışması nedeniyle kulüp, Disiplin Talimatı’nın 53. ve 52. Maddeleri kapsamında sevk edildi.