Mağusa Türk Gücü ve Yonpaş Dumlupınar karşı karşıya gelecek

Aksa Süper Lig 10’uncu hafta açılış maçı Mağusa derbisine sahne olacak.

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25/11/2022
HK

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Mağusa Türk Gücü ve Yonpaş Dumlupınar karşı karşıya gelecek

Aksa Süper Lig 10’uncu hafta açılış maçı Mağusa derbisine sahne olacak.

Lig’de bu akşam yenilgisiz lider Mağusa Türk Gücü, son haftaların çıkıştaki ekibi Yonpaş Dumlupınar’la karşı karşıya gelecek.

Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak maç BRT 2’den ‘canlı’ ekranda olacak.

Süper Lig’e yarın 3 maçla devam edilecek.

Bu arada, A takım maçları bu haftadan itibaren saat 14.00’de oynanacak.

25/11/2022 14:42
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TAGS: Mağusa Türk Gücü, yonpaş dumlupınar
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