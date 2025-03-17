Mağusa Türk Gücü’nün 80. Gurur Yılı Kutlu Olsun! 

80 yıl önce, Mağusa gençliğinin bir arada olması ve Mağusa türkünü temsil etmek için kurulan Mağusa Türk Gücü 80 yıldır bu misyonunu başarı ile yerine getiriyıor.

Kıbrıs Türk futbolunun yaşayan efsanesi, köklü tarihimiz ve büyük camiamızın gururu Mağusa Türk Gücü, 80. yılına ulaştı! Bu sadece bir yıl dönümü değil, aynı zamanda büyük bir mirasın, tutkunun ve başarılarla dolu bir tarihin taçlandığı bir andır.

80 yıldır mücadelemiz, inancımız ve sevgimizle yeşil sahalarda destan yazdık. Sayısız şampiyonluklar, zaferler ve unutulmaz anılarla dolu bu camia, her zaman Kıbrıs Türk futbolunun en büyük değerlerinden biri olmuştur. Bugün, geçmişten aldığımız güçle geleceğe emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz.

Bu büyük camianın bir parçası olan futbolcularımıza, teknik ekibimize, yönetimimize ve en büyük gücümüz olan taraftarlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Nice şampiyonluklarla dolu, başarılarla taçlanmış yıllarımız olsun!

Yaşasın Mağusa Türk Gücü, Varolsun Mağusa Gençliği.....

Koral BOZKURT

Mağusa Türk Gücü Spor Klübü Başkanı