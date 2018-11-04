Mağusa ve Çevre Köylerde yarın elektrik kesintisi olacak

5 Kasım 2018 Pazartesi günü, Geçitkale Trafo Merkezi’nde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle Mağusa İlçesi’ne bağlı bazı köylerde elektrik kesintisi olacak.

Elektrik kesintisi uygulanacak yerler ve yaklaşık süreleri şöyle:



Sabah 09:00 ile yaklaşık 12:00 saatleri arasında; Vadili, Nergisli, Akdoğan, Türkmenköy ve Beyarmudu Köyleri, Akdoğan – Yiğitler Yolu üzerindeki yerleşim yerleri ile Geçitkalae Havaalanı ve bu bölgelerdeki tesis ve su motorları,

Sabah 11:00 ile öğleden sonra yaklaşık 15:00 saatleri arasında; Küçük Erenköy, Tatlısu, Mallıdağ, Çınarlı, Ergenekon, Tirmen, Yamaçköy, Çamlıca, Akova, Yıldırım, Alaniçi, Dörtyol, Pirhan, İnönü, Geçitkale, Sütlüce, Gönendere, Pınarlı, Ulukışla ve Aslanköy ile bu bölgelerdeki tesisler ve su motorları.