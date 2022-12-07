Mağusa ve Girne'de uyuşturucu operasyonu 3 tutuklu

Narkotik Polisinin dün Mağusa ve Girne'de gerçekleştirdiği operasyon sonucunda hintkeneviri, MDMA ve metamfetamin türü uyuşturucu ele geçirildi. Polis operasyonlar kapsamında 3 kişiyi tutukladı

Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen Dar Sokak Operasyonu kapsamında, F.P.(E-26)’nin tasarrufunda yaklaşık 80 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 217 adet hap ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulundu.

Girne'de ise Anahtar Operasyonu kapsamında, E.O.I.(E-23) ve C.J.U.(K-23) tasarruflarında yaklaşık 310 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar tutuklanırken soruşturma devam ediyor.

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07/12/2022 14:38