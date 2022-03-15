Mağusa ve Güzelyurt’ta yangın

Mağusa ve Güzelyurt’ta meydana gelen yangınlarda can kaybı ve yaralanma meydana gelmezken maddi hasar yaşandı. Yangınlarla ilgili soruşturmalar sürüyor.

Gazimağusa’da, 14.03.2022 tarihinde, saat 05:30 sıralarında, Tuzla köyünde Eşref Salih Sokak üzerinde bulunan Mehmet Özaydın’a ait köpek barınağındaki ampülün yere düşerek bez parçalarının alevlenmesi sonucu bir yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup yangın sonucu; barınağın çatısı ve barınak içerisinde muhafaza edilen 10 adet kamış hasır, 1 adet köpek kulübesi, elektrik prizi ve 5 metre uzunluğunda elektrik kablosu ve ayrıca, yangının Hasan Dörter’e ait ikametgahın yardımcı evine sirayet etmesinden dolayı yardımcı evin çatısı, 5 adet ahşap kalas ve 3 adet lambiri yanarak zarar gördü.



Yangında mahsur kalan İsmet Kali, itfaiye ve polis ekiplerince kurtarıldı

Güzelyurt’ta, Akçay köyünde 15.03.2022 tarihinde, saat 00:10 sıralarında, Naci Talat caddesi üzerinde bulunan Ali Kali’ye ait ikametgahtaki odun sobasının aşırı ısınarak yanında bulunan koltuğun alevlenmesi sonucu bir yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup yangın sonucu; oturma odası ve içerisindeki eşyalar tamamen, misafir ile mutfak odaları ve içerisindeki eşyalar ise kısmen yanarak zarar gördü. Yangın sırasında ikametgahın banyo odasında mahsur kalan ev sakini İsmet Kali, İtfaiye ve Polis ekiplerince herhangi bir yara almadan kurtarıldı.

Bu habere tepkiniz:



15/03/2022 15:46