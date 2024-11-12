Mağusa ve Larnaka’daki Tarihi Eserlerin Koruma Çalışmaları Başladı

Kültürel Miras Teknik Komitesi, Mağusa surları içerisinde yer alan erken Gotik mimarinin önemli örneklerinden biri olan Latinlerin St. George Kilisesi ve dört farklı tarihi dönemi bir arada barındıran Larnaka’daki Tuzla Camisi’nde konservasyon çalışmalarına başladı. Bu projeler, ALIPH Vakfı’nın sağladığı finansmanla gerçekleşirken, Avrupa Birliği’nin desteğiyle hazırlanan proje kapsamında UNDP’nin teknik desteğiyle uygulanıyor.

St. George Kilisesi, Gotik dönemden kalan bir yapının korunmasını sağlarken; Tuzla Camisi, ilk olarak bir bazilika olarak inşa edilip sonrasında Bizans, Latin ve Osmanlı dönemlerinde yapılan eklemelerle günümüze kadar ulaşan dört katmanlı bir tarihi geçmişe sahip.

Her iki koruma projesinin 2025 yılının ilk yarısında tamamlanması bekleniyor. Komite, çalışmalara katkı sunan uzmanlar ve emekçilere teşekkür ederek, kültürel mirasın korunması için gösterilen çabaların önemine vurgu yaptı.