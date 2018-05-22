Mağusa ve Lefkoşa’da elektrik kesintisi olacak

Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamada Mağusa ve Lefkoşa’nın bir çok bölgesinde yarın elektrik kesintisi olacak. İşte elektriklerin kesileceği o bölgeler

PLANLI KESİNTİ (MAĞUSA İLÇESİ)

23 Mayıs 2018 Çarşamba günü, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak direk değişimi nedeniyle, sabah 09:00 ile öğleden sonra yaklaşık 13:00 saatleri arasında; Yıldırım köyü ve bölgedeki ağılların elektrik enerjisi kesik olacaktır.

PLANLI KESİNTİ (MAĞUSA İLÇESİ)

23 Mayıs 2018 Çarşamba günü, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak arızalı kesici değişimi nedeniyle, sabah 09:00 ile öğleden sonra yaklaşık 13:00 saatleri arasında; Yaşam hastahanesinin ve Reflex Apartmanı'nın elektrik enerjisi kesik olacaktır.

PLANLI KESİNTİ (LEFKOŞA İLÇESİ)

23 Mayıs 2018 Çarşamba günü, tehlike arz eden orta gerilim hatlarında yapılacak olan düzenleme nedeniyle sabah 09:00 ile yaklaşık olarak öğlen 12:00 saatleri arasında, Lefkoşa’da; Haspolat Et Kombinası Tesisleri ve civarı, Haspolat Kirli Sanayi’nin bir bölümü ve Başpınar Un Fabrikası'nın elektrik enerjisi kesik olacaktır.

Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılmasını önemle duyurur, bölge halkının ve ilgili işletmelerin mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.