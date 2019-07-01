HABER KIBRIS

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Mağusa'da 1 kişi boğuldu!

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01/07/2019

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Mağusa'da 1 kişi boğuldu!

Bu sabah saat 08.00 sıralarında, Gazimağusa’da yüzmek için denize giren Ali Mücahit Sırmacı (E-59) ve Sadık Akmermer (E-55) denizin aşırı dalgalı olması sonucu dalgalara kapılarak Ali Mücahit Sırmacı boğularak yaşamını yitirmiştir.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre boğulma tehlikesi geçiren Sadık Akmermer ise görevliler tarafından kurtarılarak kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

(BRT/PGM)

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TAGS: Mağusa, ölüm
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