Mağusa’da 210 gram uyuşturucu ele geçirildi

Gazimağusa’da 29.03.22 tarihinde saat 10.30 raddelerinde Gazimağusa narkotik ve kaçakçılığı önleme müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda tasarruflarında uyuşturucu madde olduğuna inanılan 200 gr ağırlığında madde ve Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 10 gr ağırlığında madde, bir adet hassas terazi ve bir adet metal kaşık bulunan İran uyruklu A.J, A.H.R, H.G.B, M.M ve Filistin uyruklu M.S.M.A suçüstü hali gereği tutuklanarak tasarruflarında bulunan uyuşturucu ve materyallere el konuldu.

Zanlılar bugün Gazimağusa kaza mahkemesinde “kanunsuz uyuşturucu madde alma, verme ve tasarruf” suçlamasıyla yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında iki gün tutukluluk emri temin edildi.

(MHA)

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30/03/2022 15:49