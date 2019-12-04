Mağusa’da 3 Namlulu Eski Bir Silah Bulundu, 1 Kişi Tutuklandı

Mağusa’da uyuşturucu meselesiyle ilgili olarak evinde arama yapılan Savaş Kadı’nın ikametgahında duvar dolabı içerisinde bir adet markası ve kalibresi meçhul 3 namlusu bulunan eski bir silah, aynı dolabın orta rafında ise eski eser niteliğinde olabileceğine inanılan üzerinde hac motifi bulunan yabancı dilde yazılmış bir de kitap bulundu.

Ele geçirilen emarelerin incelenmek üzere ilgili birimlere gönderildiğine vurgu yapan tahkikat polisi, üzerinde hac bulunan kitap ile ilgili eski eserler ve müzeler dairesi ile işbirliği içerisinde olduklarına değinerek tahkikatını salimen yürütebilmek maksadıyla zanlı aleyhine 2 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi

MHA

04/12/2019 17:27