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Mağusa'da acı kayıp

Emekli Polis Baş Müfettişi olan Ferdi Can yaşamını yitirdi.

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02/09/2019
HK

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Mağusa'da acı kayıp

Gazimağusa'nın sevilen isimlerinden ve Emekli Polis Baş Müfettişi olan Ferdi Can yaşamını yitirdi.

66 yaşındaki Ferdi Can'ın dün akşam saatlerinde evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayıp hayatını kaybettiği öğrenildi. Ferdi Can'ın ölüm sebebi kalp krizi olarak açıklandı.

Ferdi Can'ın cenaze namazı 2 Eylül Pazartesi günü İkindi (16:00) namazına müteakip Gazimağusa Lala Mustafa Paşa Cami'de kılındıktan sonra, cenazesi Gazimağusa Belediye Kabristanlığı'na defnedilecek.

 

 

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TAGS: ferdi can, mağusa
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