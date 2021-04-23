Mağusa'da akıl almaz olay, 5. kattan düştü ağır yaralandı

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23/04/2021

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Mağusa'da akıl almaz olay, 5. kattan düştü ağır yaralandı

Mağusa'da bir apartmanın 5. katınından çarşaflara tutunarak inmek isteyen 24 yaşındaki genç ağır yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'nın verdiği bilgiye göre dün sabaha karşı saat 03:30 raddelerinde, Gazimağusa’da sakin Giyas ARRAGİB (E-24), kalmakta olduğu beşinci kattaki dairenden birbirine bağladığı çarşaflara tutunarak 17.50 metre yükseklikten aşağıya inmeye çalıştığı sırada dengesini kaybedip beton zemin üzerine düşerek ağır şekilde yaralandı. 

Arragib, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yoğun Bakım servisinde müşahede altına alındı.

Soruşturma devam ediyor

23/04/2021 09:53
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TAGS: mağusa, yüksekten düştü
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