Mağusa’da Alkollü İçki Satış Ruhsatı’nın Yenilenmesi İçin İşte Son Başvuru Tarihi

Gazimağusa Kaymakamlığı alkollü içki satış ruhsatını yenilemek isteyenlerin 28 Şubat’a kadar dilekçe vermesi gerektiğini duyurdu

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29/01/2020
HK

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Mağusa’da Alkollü İçki Satış Ruhsatı’nın Yenilenmesi İçin İşte Son Başvuru Tarihi

Gazimağusa Kaymakamlığı, Alkollü İçkiler Satış Yasası uyarınca 2020 yılı için alkollü içki satış ruhsatını yenilemek isteyenlerin 28 Şubat tarihine kadar Kaymakamlığa dilekçe vermeleri gerektiğini duyurdu.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, alkollü içli satış ruhsatını yenilemek isteyenlerin dilekçelerine ekli olarak bağlı olduğu belediyeden İşletme İzni Belgesi, işyeri ile ilgili koçan fotokopisi veya kira ise Vergi Dairesi’nden onaylanmış kira sözleşmesi, eski alkollü içki satış lisansının fotokopisi ve Otellerin Sınıflandırma Belgesi ile Gazimağusa  Kaymakamlığı’na müracaat etmeleri gerektiği kaydedildi. 

29/01/2020 11:11
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TAGS: haber, kıbrıs, Gazimağusa Kaymakamlığı, kktc
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