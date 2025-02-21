Mağusa'da alkollü içki satışı yapan iş yerleri dikkat!

Gazimağusa Kaymakamlığı, 2025 yılı için Alkollü İçki Satış Ruhsatını yenilemek isteyenlerin 28 Şubat’a kadar dilekçe vermeleri gerektiğini duyurdu.

Kaymakamlıktan verilen bilgiye göre, Alkollü İçki Satış Ruhsatını yenilemek isteyenlerin dilekçelerine ek olarak bağlı olduğu belediyeden Güncel İşletme İzni belgesi, işyeriyle ilgili koçan fotokopisi veya kira ise Vergi Dairesi'nden onaylanmış kira sözleşmesi, eski alkollü içki satış lisansının fotokopisi ve oteller için Sınıflandırma Belgesi ile Gazimağusa Kaymakamlığı'na müracaat etmeleri gerekiyor.