Mağusa’da Bazı Bölgelere Yarın 5 Saat Elektrik Verilemeyecek

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), yarın 09:00 ile 14:00 saatleri arasında Mağusa’da bazı bölgelere elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Kıb-Tek Mağusa Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, yarın 09:00 ile 14:00 saatleri arasında, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle İlkay Genç Sitesi, Onlar İnşaat Sitesi, Crystal Rocks Otel, Salamis Otel, Karavan Kampı, Yeni Boğaziçi Köyü’nün bir kısmı, Bedis Plajı, Okul Yolu, Panayır Alanı, Eyva ve Cennet Restaurant Bölgeleri, Lions Garden, DAÜ Beach Club ve Kültür Merkezi Bölgesine elektrik verilemeyecek.

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23/01/2022 18:40