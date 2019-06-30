Mağusa’da bir garajda yangın çıktı!

Mağusa, Maraş bölgesinde faaliyet gösteren Tafi Garaj’da bugün öğle saatlerinde yangın meydana geldi. Elde edilen bilgiye göre yangın garajda bulunan bir arabada başladı. Arabada başlayan yangın kısa sürede garajı sardı. Mağusa İtfaiye Şubesi’ne bağlı ekipler, kısa sürede yangına müdahale etti. Yangın söndürülürken garajda bulunan araba ve garajın bir bölümü yandı. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan yangın ile ilgili polis soruşturma başlattı.

Polisten verilen bilgiye göre: Gazimağusa'da Maraş Bölgesinde çorap fabrikası yanlarında park halinde bulunan Batıhan Dağhanlı'ya ait GY 393 plakalı salon araç ateş aldı.

Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın sonucu, araçta büyük çapta hasar meydana geldi.

Polis açıklamasına göre, bugün saat 14.25 sıralarında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.