Mağusa'da Bir İlkokulda Uyuz Paniği

Mağusa'da Şehit Zeki Salih İlkokulu'nda uyuz çıktı

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27/02/2020
HK

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Mağusa'da Bir İlkokulda Uyuz Paniği

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, yaptığı açıklamada Gazimağusa'da faliyet gösteren Şehit Zeki Salih İlkokulu’nda  uyuz hastalığı görüldüğünü ve öğrencilere arap sabunu dağıtıldığını belirtti.

Elcil, okulda uyuz vakası görüldüğünü, Sağlık Bakanlığı’na bağlı temel sağlık hizmetleri dairesinin arandığını fakat herhangi bir personele ulaşamadıklarını, daha sonra şahsi girişimler doğrultusunda sağlık dairesinden bir memura ulaşabildiklerini söyledi. Elcil, memurun olayla ilgilendiğini, okulda öğrencilere arap sabunu dağıtıldığının gelen bilgiler arasında olduğunu ifade etti. (MHA)

27/02/2020 12:33
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