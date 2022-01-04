Mağusa’da bir kişinin üzerinde 137 adet hap bulundu

Gazimağusa’da kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu iddiasıyla bir kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre; 03.01.2022 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Gazimağusa’da bulunan bir alışveriş merkezinin oto park alanı içerisinde, A.A.(E-20)’nın şüpheli hareketleri üzerine Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince söz konusu şahsın üzerinde arama yaptı. Zanlının tasarrufunda MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 137 adet hap bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

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04/01/2022 12:48