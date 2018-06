Mağusa’da büyük kaçak et operasyonu

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ve Adli Şube ekipleri tarafından bugün sabah Güvercinlik kavşağında yapılan operasyonda Polonya, Avusturya ve Danimarka menşeli yaklaşık 6 ton kaçak et ele geçirildi. KKTC tarihinde en büyük et kaçakçılığı olarak nitelendiren 6 ton kaçak etin hijyen ve sağlık koşullarından uzak bir şekilde arkası açık kamyon ile Güney Kıbrıs’tan getirildiği öğrenildi. Dana but, dana döş ve dana bifteklerden oluşan etler şuanda Mağusa Polis Müdürlüğü avlusunda belediye ve gümrük çalışanları tarafından kamyondan indirilip ayrıştırılıyor. Etlerin getirilmesinde kullanılan kamyon şoförü Aysın Eskimuhtaroğlu ise tutuklanarak bugün sabah Mağusa Kaza Mahkemesine çıkarıldı. Mesele ile ilgili olarak da H.V aranıyor. Etlerin Mağusa çöplüğünde yakılarak imha edileceği öğrenildi.